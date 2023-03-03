Akbaşoğlu, EYT düzenlemesini değerlendirdi!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'nin, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Sağlam bir iradenin neticesi olarak düzenlemenin yürürlüğe girdiğini kaydeden Akbaşoğlu, destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin 2021 yılının Aralık ayında 2022 bütçesi görüşülürken "Beş adım atacağız ve bunları sırasıyla hayata geçireceğiz" dediklerini, verdikleri 5 sözün beşinin de gerçekleştiğini anlattı.

EYT ilgili kanunun üç konuyu düzenlediğini belirten Akbaşoğlu şunları kaydetti:

"Biz, bizden önce yürürlükte olan ve emekli olabilmek için 3 şartın yerine getirilmesi gereken kanuni düzenlemede, iki şartı yani, sigortalılık süresini ve tabi olduğu 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim ödeme gün sayısını dolduran ve 8 Eylül 1999'dan önce sigortalılık başlangıcını, mevcut yürürlükteki kanunlara göre başlatabilen bütün çalışanlara herhangi bir yaş şartına tabi olmaksızın emekli edebilme hakkını getirdik. Türkiye'nin ekonomisine katkı vermek için emekli olarak çalışmaya aynı iş yerinde devam edebilme hakkını getirmiş olduk. Bu çerçevede hem işçimize hem işverenimize hem de üretimin, ihracatın artmasına dönük, istihdamda bir problem yaşamadan devam edebilmeye dönük bir düzenlemeyi getirmek suretiyle kişi başına 500 TL ile 3 bin 753 TL arasında değişen bir sosyal güvenlik destek primi ödemeyi düzenlemiş olduk.

1 milyona yakın taşeron işçinin kadrolu olarak işlerine devam edebilme imkanını getirmiştik. Bununla beraber daha önceki yasal düzenlemede aylığa hak kazanma durumunda zorunlu olarak emekli olma durumu söz konusuydu. Bugün yürürlüğe giren EYT yasası kapsamında emekliliği hak eden taşerondan kadroya geçen çalışanlarımızın ister emekli olabilme, isterse emekli olmadan işlerinde devam edebilme haklarını getirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren gerek Çalışma Bakanımıza gerekse AK Parti Grubuna 'EYT ile ilgili meseleyi çözelim' şeklindeki yaklaşımı çerçevesinde böyle bir sonucu hep beraber elde ettik."

Hep beraber ulaştık

Tarihin en büyük depremlerinden birinin yaşandığı bir dönemde "Acaba EYT geri çekilir mi?", "Yürürlük tarihi ötelenir mi?" gibi birtakım endişelerin gündeme getirildiğini hatırlatan Akbaşoğlu, "Ancak bu endişelere hiçbir mahal olmadığı; Türkiye'nin güçlü bir iradeyle, güçlü ekonomisiyle, yarınlara dair güven, istikrar ve umut dolu yaklaşımının bir tezahürü olarak, sağlam bir iradenin, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ve sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığının bir neticesi olarak Meclisimizin kararıyla bu güzel sonuca hep beraber ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların bugün oturduğu yerden e-Devlet'ten veya bizzat Sosyal Güvenlik Kurumlarına giderek başvurusunu yaparak bu hakkı elde edebileceğini söyleyen Akbaşoğlu, 2023 ve sonrasında yaklaşık 5 milyon vatandaşın bu düzenlemeden istifade edeceğini belirtti.

EYT'li vatandaşlara düzenlemenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Akbaşoğlu, "Durmak yok yola devam. Yaparsa AK Parti yapar, Cumhur İttifakı yapar, Erdoğan yapar. Bu çerçevede özellikle deprem bölgelerinde vatandaşlarımızın bu konudaki yoğun talepleriyle karşılaşıyoruz. 11 ilde yaşayan vatandaşlarımızın acısını paylaşıyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. EYT ile ilgili düzenlememiz de onlara bir katkı bağlamında önem arz eden bir düzenleme oldu. Şundan emin olsunlar ki her zaman devlet olarak onların yanındayız." diye konuştu.