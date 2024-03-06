Akbaşoğlu: “Emekliye iyileştirme Temmuz’da”

Yerel seçim arasına giren TBMM Genel Kurulu, yasama faaliyetlerine Nisan ayının ortasında başlayacak. Meclis'in öncelikli gündemi emeklilerin alım gücünü artırılması ve iyileştirilmesi olacak. Emekliklere yönelik düzenlemenin sinyali AK Parti Grubundan geldi. Temmuz başında enflasyon farkının da açıklamasına paralel olarak başta emekliler olmak üzere çalışanlarında alım gücünde iyileştirmeye gidilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, 31 Mart'a kadar Meclis'in olağanüstü olarak toplanmasının gündemde olmadığını, Genel Kurul'un nisan ortalarda çalışmalarına başlayacağını aktardı.

Akbaşoğlu, 2024 yılının emekliler yılı olarak ilan edildiğini belirterek, emeklilerin alım gücünü artırmaya, tüm çalışanlarımızla birlikte daha iyi noktaya taşımak için çalışacaklarını kaydetti. Akbaşoğlu, "Meclis muhtemelen nisan ortalarında tekrar görevini ifa edecek o tarihten itibaren de bu hususları gündemimizde müzakere edeceğiz. Haziran sonu temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Buna dair düzenlemelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.