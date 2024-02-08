Akbaşoğlu: “Emeklilerimizin alım gücü artacak”

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Biçer, grup başkanvekillerine söz verdi. Grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısını kınadı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini hatırlatan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İsrail zorbalığına karşı tüm dünyanın sessizliğini sürdürdüğünü vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Gelin, emekliye asgari ücret oranında bir ikramiye verelim. Bunu veremiyorsanız, emekli maaşı oranında verelim” dedi.

Hak sahiplerine konutları teslim edildi, ediliyor ve edilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gaziantep'e "gazilik" ünvanı verilişinin 103. yıl dönümünü kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların bölgede bulunduğunu anımsatan Akbaşoğlu, "Hak sahiplerine konutları teslim edildi, ediliyor ve edilecek. Şubat ayı içerisinde 46 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Mart ayı içerisinde bu sayı 75 bin olarak gerçekleşecek. Bu yıl sonuna kadar da 200 bin konut teslim edilecek. Devam eden ve ihalesi yapılan 307 bin konutun da işlemleri devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Bu görüşmelerin ardından İYİ Parti Grubu'nun verdiği önergenin görüşmelerinde yapılan yoklamada karar yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu dün olduğu gibi gündeme geçemeden kapandı.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, depremlerden etkilenen illeri ayağa kaldıracaklarını ve bölgeye gerekli katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edildiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, "Emeklilerimizin alım gücünü artıracak, onların mutluluğunu, sevincini yükseltecek adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. AK Parti'li Akbaşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, tüm illerde iddialı olduklarını, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin güzel sonuçlar alacağını kaydetti.