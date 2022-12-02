Akbaşoğlu: “Derviş Modeli'nin farklı versiyonu”

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3 Aralık'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı 'vizyon belgesi' ile ilgili olarak "Adayları yok ki vizyonları olsun" dedi.

Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen Akbaşoğlu CHP liderine danışmanlık yapacak olan Amerikalı ekonomist Jeremy Rifkin' için de "Kendilerine bir yabancı danışman atanmış. Hakikaten yabancılarla sıkı fıkı. Büyükelçilere mektup yazmakla meşhur Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yabancı danışman atanınca bu bir sevinç halesi oluşturmuş kendi aralarında. Gerçekten bu durum hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de 6’lı masanın bir boyunduruk altında olduğunun delilidir" diye konuştu

2023 seçimlerinen "milli ve yerli politik duruş"ile "manda ve himayeciliğe doğru bir yol alış" görüşünün arasında geçeceğini söyleyen Akbaşoğlu "Seçim 'Tam bağımsız büyük ve güçlü lider ülke Türkiye' diyen AK Parti Cumhur İttifakı ve Erdoğan ile 'manda ve himaye kabul edilebilir' yaklaşımda olanlar arasında geçecek. Kesin olarak inanıyorum ki, 2023 seçimlerinde bu manda ve himayecilere aziz milletimiz gereken cevabı sandıkta mutlaka verecek" ifadesini kullandı.

Ekonomist Jeremy Rifkin'i Kemal Derviş'e benzeten AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu "Muhtemelen kendilerini yetersiz gördü ki bu yabancılar; Sayın Kılıçdaroğlu'na bir yabancı danışman atamak durumunda kaldılar. Hani bir zamanlar Türkiye'nin, eski Türkiye'nin hafızasında kodlarında yer alan 'Derviş modeli' vardı ya işte onun farklı bir versiyonunu bize seyrettirmek istiyorlar. Bunu da ‘vizyon’ olarak sunuyorlar. Hey gidi anti emperyalist yaklaşımın sahibi olduğunu iddia edenler; maalesef emperyalistlerle iradelerinizi tevhit ederek kol kola onların verdiği rolleri üstlenmiş bir şekilde yol alıyorsunuz. Biden'ın kendilerine biçtiği rolü oynamakla meşguller."dedi.