Akbaşoğlu: “Alım gücünü arttırmayı amaçlıyoruz”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta 9 uluslararası sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin kabul edildiğini ve Libya tezkeresinin süresinin iki yıl uzatıldığını belirten Akbaşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda başlanacağını bildirdi.

Gazze'de insanlık dramı yaşandığını ifade eden Akbaşoğlu, İsrail'in Gazze'deki insani aranın ardından katliamlarına devam etme kararı aldığını söyledi. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Arzu edilir ki bu ateşkes, kalıcı barışa dönüşecek bir merhale olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin girişimlerini sürdürmeye devam ettiğini kaydeden Akbaşoğlu, Erdoğan'ın, insanlığın arzu ettiği barış ikliminin temsilcisi iradesini ortaya koyduğunu vurguladı.

Akbaşoğlu, "Bütün dünya gözünü kapatsa, kulaklarını tıkasa biz Türkiye olarak insanlığın vicdanı ve sesi olmaya, hakkı haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında durmaya, elimizden gelen bütün imkanları da insanlığın lehine, Gazze'li kardeşlerimizin lehine kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Maskeli tiyatro söz konusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin ise Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Dün tekrar altılı masayı canlandırma girişimlerine tanık olduk. Bu çerçevede geçmişe bakmak bundan sonraki süreçlerin anlaşılmasıyla ilgili bütün kamuoyuna doğru ve isabetli yapmayı, fikirler vermeyi beraberinde getirir. Hakikaten oynanan maskeli tiyatro söz konusu. Şimdi bunun yeni versiyonunu sahneye koymak için kollar sıvanmış durumda. CHP'de genel başkanlar değişse de zihniyetler değişmiyor. Milleti aldatmak ve kandırmak noktasında farklı yaklaşımlara, farklı siyasi atraksiyonlara, özü değişmeyen farklı sözlerle illüzyon siyasetiyle milleti kandırmaya dönük yaklaşımlara hep beraber şahit olduk, oluyoruz."

Akşener ve Özel'in "İttifak kelimesi yoruldu, bunun yerine işbirliği diyelim" dediğini aktaran Akbaşoğlu, muhalefet partileri arasında "işbirliği" kavramı üzerinden değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki protokolü hatırlatan Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Bu protokolden sadece benim haberim vardı." dediğini anlattı.

AK Parti'li Akbaşoğlu, milleti kandırmaya ve aldatmaya dönük süreç yaşandığını, bundan sonraki süreçlerin de güvenilir bilgilendirmeye dayanmayacağını vurgulayarak, "Aldatan, kandıran bir daha aldatmaz mı, kandırmaz mı?" sorusunu yöneltti.

Aynı maskeli tiyatroya devam edildiğini kaydeden Akbaşoğlu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde milletin gereken cevabı vereceğini dile getirdi.

Baraj burada, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu siz neredesiniz

Muhammet Emin Akbaşoğlu, protokolde "Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı bileşenleri arasında yapılacak işbirliği esaslarını kapsamaktadır" ifadesinin yer aldığına işaret ederek, bu ifadeyle protokolün Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partiler adına da imzalandığının görüldüğünü söyledi.

Protokolün dördüncü maddesinde "Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir" ifadesinin yer aldığını dile getiren Akbaşoğlu, bu ifadenin "Kandil'in isteğinin hüküm altına alındığı" anlamına geldiğini belirtti.

Çankırı Devrez Kızlar Yolu Barajı'nda son harcın konulduğunu anlatan Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel bu baraja 'hayali' demişlerdi. Baraj burada, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu siz neredesiniz?" dedi.

Birbirine benzemezlere en güzel cevabı verecektir

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Genel başkanlar değişse de CHP'de değişen en ufak bir durum söz konusu değildir. Milletimiz, 31 Mart'ta milletimize hizmeti değil, algı yönetimiyle, sosyal medya belediyeciliği ile beş yıl kaybettiren CHP zihniyetine, onunla beraber kamuflajlarla, maskelerle, ittifak veya işbirliği arayışı içerisinde hareket eden üst akıl tarafından bir araya getirilen birbirine benzemezlere en güzel cevabı verecektir."

Bir gazetecinin, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yönetiminin mahkeme kararı ile düşürüldüğünü ve Libya tezkeresine CHP'nin "hayır" oyu verdiği hatırlatması üzerine Akbaşoğlu, CHP'nin ve HEDEP'in tavrının tezkerede ortaya çıktığını belirtti.

Akdeniz ve bölgeyle ilgili önemli sonuçlar doğuracak tezkerenin görüşüldüğünü dile getiren Akbaşoğlu, milletin ve devletin hak ve menfaatlerini savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Libya halkının hem milletimizin haklarının baki olacağı bir sürece darbe vuracak, karşı gelecek yaklaşım Kandil'in veya emperyalistlerin isteyebileceği durumu yerine getirmektir. Ordumuzu kimyasal silah kullanmakla iftiraya muhatap kılan bir Tabipler Birliği Başkanına yönelik ve bu tutumun, davranışın yanında yer almaya dönük açıklamalar, CHP'nin, milletin değerleriyle, ordumuza atılan iftiralarla ve Libya tezkeresindeki tutum ve davranışlarıyla milletimizin, devletimizin hak alaka ve menfaatlerine göre değil, tam tersi tutum ve davranış içerisinde olduğunun en somut göstergesi olarak karşımıza çıkıyor."

Çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmeyeceğiz

Asgari ücret görüşmelerine başlanacağının anımsatılması üzerine ise Akbaşoğlu, toplantılar neticesinde kararın verileceğini aktardı. Akbaşoğlu, şunları paylaştı:

"Bugüne kadar, hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün çalışanlarımızın, toplum kesimlerimizin, emeklilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın hayat standardını yükseltmek, alım gücünü daha da artırmak noktasındaki yaklaşımımız süreklilik arz eder şekilde devam edecek. Aralık ayı içerisinde bütün işçi kardeşlerimizle ilgi enflasyona ezdirilmeksizin alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz. 2024 yılı ocak ayı başında ortaya konacak enflasyon oranları da dikkate alınmak suretiyle bütün memurlarımızın, emeklilerimizin yaşam standartlarını, alım güçlerini artıracak bir zammı hem çalışan memurlarımıza hem de bütün emeklilerimize, onların da yüzünü güldürecek şekilde bir düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız."

Enflasyonu tek haneye indirecek, cari açığı ortadan kaldırmaya dönük hamleleri hızlandıracak, kişi başına milli geliri yukarılara taşıyacak çalışmanın içerisinde olunduğunu kaydeden Akbaşoğlu, AK Parti'nin her zaman milletin emrinde olduğunu sözlerine ekledi.