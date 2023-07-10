Akay, “Sel felaketinde Karabük unutuldu”

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan selden Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak'ın etkilendiğini kaydetti.

AFAD'ın "turuncu kod" uyarısında bulunduğu iller arasında Karabük'ün de yer aldığına işaret eden Akay, bu çerçevede önlem alınacak yerler arasında "AFAD'ın unutkanlığı sebebiyle Karabük'ün olmadığını" öne sürdü.

"AFAD'da unutkanlığın kronik hale geldiğini" söyleyen Akay, "Sel felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Karabük, AFAD tarafından yok sayılmıştır. Bunu, çalışma yapılacak iller arasında Karabük'ün olmayışından da görebiliyoruz. Karabük'te yaşanan taşkınlarda yerleşim yerleri ve sanayi alanları ciddi manada zarar gördü. Ekili alanların zarar görmesi bölge çiftçimize telafisi mümkün olmayan boyutta maliyetler yüklemiştir." diye konuştu.

Hükümetin, hazırladığı eylem planlarına riayet etmeyerek Karabük'ü üvey evlat olarak gördüğünü savunan Akay, "Hazırlanan eylem planı uygulansaydı dün yaşadığımız olayların hiçbirisi yaşanmayacaktı. Eylem planı sadece yasa da kalmış. Alınması gereken eylemler ortada fakat bu eylemleri uygulayacak iktidar ortada yok." dedi.