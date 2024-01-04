Akay, emekli maaşlarının eşitlenmesini istedi!

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024'ün, işçi, çiftçi ve dar gelirli açısından sıkıntılı bir yıl olacağını savundu.

Vatandaşların hakkını ve hukukunu korumak için 2024 yılı bütçe görüşmelerinde mücadele ettiklerini söyleyen Akay, bu süreçteki çalışmaları ile bazı bakanlıklara yönelttiği yazılı soru önergelerini anlattı.

CHP'li Akay, 2024 yılı bütçesinde deprem için ayrılan ödeneğin, nerelere harcanacağını takip edeceklerini de belirtti. Emekli aylıkları arasındaki farka dikkati çeken Akay, "İşçi ve memur emekli maaşları eşitlenmeli. En düşük emekli maaşı en az asgari ücret düzeyine çekilmeli." diye konuştu. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Akay, iktidarın seçim ekonomisi yürüttüğünü öne sürdü.