Akaryakıtta sabit fiyat dönemi!
Akaryakıtta tek fiyat dönemi önümüzdeki ay başlıyor. Artık istasyonlarda farklı isimlerle benzin, motorin yada LPG satılamayacak. EPDK’nın kararıyla yürürlüğe konulan uygulama 30 Nisan'da hayata geçecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında tek fiyat uygulamasını başlatıyor.
Kurumun internet sitesinden yayımlanan, "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı"nda konuya dair değişiklikler duyuruldu.
30 Nisan'da yürürlüğe gireceği belirtilen uygulamaya göre; farklı isimlerle satılan benzin, motorin ve LPG satışı durdurulacak. İstasyonlarda tek fiyat uygulaması başlayacak.
İstasyonlarda görülen, yüksek performanslı olduğu belirtilen farklı isimler verilen yakıtların satışı yapılamayacak.
“MADDE 1 – 24/7/2019
Yayımlanan karar taslağında şu ifadelere yer verildi:
tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi metinden çıkarılmıştır.