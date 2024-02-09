Akaryakıta zam geliyor!

Brent petrolde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş yeni bir zammın daha geleceği belirtildi.



Böylelikle motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aşacak.

Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.