Akaryakıta zam geliyor!
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geliyor.
Brent petrolde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş yeni bir zammın daha geleceği belirtildi.
Böylelikle motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aşacak.
Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.
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