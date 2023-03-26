Akaryakıta indirim geliyor!

Milyonlarca araç sürücüsü benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik brent petrol tarafındaki dalgalanmalar ile değişiyor. 75 dolar seviyesine kadar inen Brent petrol ile birlikte bir kez daha indirim gözüktü.

Hatırlanacağı üzere son olarak motorin grubuna 21 Mart günü 80 kuruş zam yapılmıştı. Zam ile birlikte motorinin fiyatı tekrar 20 lirayı aşarken benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

Benzine indirim geliyor



Yapılan zammın ardından bu sefer indirim haberi geldi.

Sektör temsilcileri tarafından elde edilen bilgiye göre Salı gününden itibaren benzine indirim geliyor.

28 Mart 2023 tarihi itibari ile gerçekleşecek olan 81 kuruşluk benzin indirimi pompa fiyatlarına da yansıyacak.