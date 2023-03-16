Akaryakıta ikinci indirim geliyor!

Brent petrol fiyatı yüzde 7,22 düşüşle 71,67 dolar seviyesine geriledi. Petroldeki sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluşmuştu.

İki indirim haberi peş peşe geldi.

Motorine 71 kuruşluk indirim gelmişti

Dün gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk fiyat indirimi meydana gelirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansımıştı.

Petroldeki düşüş sonrası bugün ikinci bir indirim haberi daha geldi.

1 lira 34 kuruşluk indirim daha

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.