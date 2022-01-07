Akaryakıta bu gece yarısı zam geliyor

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat düzenlemesi ile birlikte 18 TL'den düşen dolar kuru sonrası vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim beklerken, ne yazık ki zam haberleri peş peşe gelmişti.

İŞTE MOTORİNE VE BENZİNE GELMESİ BEKLENEN ZAMLAR

Zamlar gelmeye devam ederken motorine ve benzine bir zam daha geleceği iddia edildi.

Milli Gazete'nin aktardığına göre, motorine 94 kuruş, benzine ise 63 kuruş zam bekleniyor.

2022'nin ilk gününde, benzin fiyatlarına 1,21 TL, motorin fiyatlarına 1 TL 29 kuruş, LPG'ye ise 0,78 kuruş zam gelmişti.

BENZİN VE MOTORİN 14 TL'YE DAYANACAK

Gelecek zamlarla birlikte dolar kuruna adeta paralel hareket eden benzin ve motorin fiyatları 14 TL'ye dayanmış olacak.