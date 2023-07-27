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Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Motorin grubunda fiyat artışı bekleniyor. Beklenen zam pompaya yansırsa, motorinin litresi İstanbul'da 35 liranın üzerine çıkacak. Benzinin litresi ise ortalama 36 TL'den satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin grubunda 1,45 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Beklenen zam pompaya yansırsa motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi ise, ortalama 36,05 liradan satılıyor.

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