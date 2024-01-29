Akar: “Tek yumruk, tek yürek, tek ordu”
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, “Artık tek yumruk, tek yürek, tek ordu olarak modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Aliyev'in Akar başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu heyetini kabulünde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkiler ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Heyet, Azerbaycan temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akar, Karabağ Zaferi'nin mimari Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldiklerini ve kendisinden son gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri dinleme fırsatı elde ettiklerini belirtti.