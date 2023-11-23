Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile görüştü. AK Parti Grubu'nda gerçekleşen görüşmede Akar, Mard'ın yaptığı ziyarete ilişkin, bugüne kadar yapılan çalışmaları gözden geçireceklerini söyledi.

2022 yılında Türk heyetiyle İsveç-Finlandiya-NATO heyetinin bulunduğu ortamda memorandum imzalandığını, burada İsveç ve Finlandiya taraflarının ülkelerindeki terörist faaliyetlere müsaade etmeyeceklerini, gerekli tedbirleri alacaklarını ifade ettiklerini hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Daha sonra Kur'an-ı Kerim yakma gibi bazı terörist faaliyetler oldu. Bunların önlenmesi, oradaki taahhütlerin yerine getirilmesi ayrıca orada ihraç lisanslarına yönelik tahditler vardı. Memorandumun özü bu. Biz bunu her seferinde muhataplarımızla konuşurken söyledik. Top onların sahasında şu an. Alacağınız tedbirler çerçevesinde İsveç ile sorunumuz olmadığını kendilerine ifade ettik. Bu şekilde toplantıyı devam ettireceğiz."

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard da İsveç'in 200 yıldır tarafsız kaldığını ancak şimdi en önemli gündem maddelerinin en kısa sürede NATO üyesi olmak olduğunu vurguladı.

Mard, "En üst düzeyde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında iletişim sürüyor. En üst düzeyde çok iyi bir iletişim olduğuna inanıyorum. NATO müttefikleri olarak birbirimize yaklaştığımızı düşünüyorum; bu, ikili ilişkilerin de güçlenmesinin bir başlangıcı." dedi.

Bizim 85 milyona karşı bir sorumluluğumuz var

Akar, ziyaretin ardından görüşmeyi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ziyaretin, İsveç tarafının talebiyle gerçekleştirildiğini aktaran Akar, İsveç'in NATO üyeliği konusunda hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de bakanların İsveç'li mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde dile getirdikleri konuları yeniden hatırlattıklarını söyledi.

NATO'nun genişlemesine karşı olmadıklarının altını çizen Akar, "Biz İsveç'in NATO üyeliğine karşı değiliz fakat biz ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, ülkemizin güvenliğini sağlamak zorundayız. Ülkemize, bizlere karşı kurşun sıkan teröristlerin desteklenmesi, onlara ev sahipliği yapılması ve korunmasının kabul edilemez olduğunu açık ve net şekilde zaten söylemiştik, bir daha söyledik." dedi.

Akar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bizim 85 milyona karşı bir sorumluluğumuz var. Hem parlamentoyu hem de 85 milyon vatandaşımızı ikna etmemiz lazım. Hazirandan beri 'biz şu şartlar olmadan kabul etmeyeceğimizi' söyledik ve 'Artık top sizin sahanızda. Bize verdiğiniz sözlerle alakalı somut gelişmeleri söyleyin, biz de memnuniyetle bunları alalım ve parlamentoda, kamuoyu önünde bunları konuşarak olumlu şekilde sonuçlandıralım' dedik. Evet bazı yapılanlar var ama yapılmayanlar da var. Bazı sıkıntıların olduğunu kendisi de kabul ediyor fakat yasama sürecinin farklı olduğunu ve zaman aldığını ifade etti. Bu da anlaşılabilir bir şey. Hemen yasa çıkması mümkün değil hiçbir yerde. 'İrtibatta kalalım, konuşalım' dedik. Bizim herhangi bir art niyetimizin olmadığını; tüm meselenin kendi kamuoyumuzu ve parlamentoyu ikna etmek için daha önce verilen taahhütleri yerine getirdiğinizi, bu konuda attığınız somut adımları bize söyleyin, biz de bunları komisyonlarda, genel kurulda ve kamuoyuna söyleyelim bu iş bitsin dedik."

Akar, "Bu görüşmenin ardından Dışişleri Komisyonu yakında toplanır mı?" sorusuna, "Fuat Oktay Bey'le yakın temastayız. Kendileriyle görüşeceğiz. Onlar da çalışmalarını netleştirecekler." yanıtını verdi.

Heyecan ve panik yapmadan bu süreci olgun şekilde sürdüreceklerinin altını çizen Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız olayın tüm çerçevesini çizdi, kriterler ve parametreler belli. Bunları esas almak suretiyle adımımızı atacağız. Esas olan şey ülkemizin güvenliği, bekası, menfaatleri. Yeter ki bunlara halel gelmesin. Süreç neyse o devam ediyor. Sürecin gereği yapılacak. Bunun sonunda da 'happy end' olursa bizim için sorun yok. İsveç bunları yerine getirse ve bizim bir müttefikimiz daha olursa kötü mü olur? PKK'yı, YPG'yi kovmuş, FETÖ'yü ve bunların hepsini defetmiş bir İsveç bizim için gayet güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.