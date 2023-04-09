AK Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı
AK Parti'de milletvekili aday listesi netleşti. Bakanların aday olduğu iller belli oldu.
AK Parti'de yeni dönem için milletvekili aday listeleri netlik kazanırken hazırlanan mevcut liste YSK'ya teslim edildi. Tam liste henüz paylaşılmazken aralarında bakanların da yer aldığı bazı önemli isimlerin yer aldığı liste dikkat çekti.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE NETLEŞTİ:
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
İstanbul 2. Bölge 1. Sıra- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Antalya 1. Sıra – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Osmaniye 1. Sıra - Aile Bakanı Derya Yanık
Ordu 1. sıra: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Şanlıurfa 1. sıra - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Mersin 1. Sıra - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Kahramanmaraş - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi
Samsun - Ticaret Bakanı Mehmet Muş
Trabzon - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu
DİĞER ADAYLAR
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
Ankara 3. Bölgeden Cansın Yılmaz Yaşar
Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir - 25 yaşında.
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-
İzmir’den Mehmet Ali Çelebi.
Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM’de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.
Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.
Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Ömer çelik – Adana 1. Sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra
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