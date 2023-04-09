AK Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı

AK Parti'de yeni dönem için milletvekili aday listeleri netlik kazanırken hazırlanan mevcut liste YSK'ya teslim edildi. Tam liste henüz paylaşılmazken aralarında bakanların da yer aldığı bazı önemli isimlerin yer aldığı liste dikkat çekti.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE NETLEŞTİ:

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

İstanbul 2. Bölge 1. Sıra- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Antalya 1. Sıra – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Osmaniye 1. Sıra - Aile Bakanı Derya Yanık

Ordu 1. sıra: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Şanlıurfa 1. sıra - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Mersin 1. Sıra - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Kahramanmaraş - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi

Samsun - Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Trabzon - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu

DİĞER ADAYLAR

Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

Ankara 3. Bölgeden Cansın Yılmaz Yaşar

Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir - 25 yaşında.

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-

İzmir’den Mehmet Ali Çelebi.

Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM’de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.

Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.

Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin

Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

Ömer çelik – Adana 1. Sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra