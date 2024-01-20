AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu!
AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, "İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemi son bulacak, yeniden şahlanış dönemi başlayacak" dedi
AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımının yapılacağı program, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Programı için hazırlıklar tamamlandı.
Katılımcılar ve basın mensupları saat 10.30 itibarıyla güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alınmaya başlandı.
"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız", "Sadece İstanbul", "Yeniden İstanbul" yazıları ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları, sahnedeki led ekranlarda gösterildi.
Basın mensupları da salonun dışında kendileri için oluşturulan alanda canlı yayınlarını gerçekleştiriyor.
Program, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesiyle başladı.
Programda, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, 3 kademe ilçe başkanları ile MHP'nin ilçe başkan adayları da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda, 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ne çıkanlar şöyle;
"Seçimlere 70 gün kaldı. Biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık. Şehri İstanbul'a hizmet etmenin bedeli dünya malının tamamına değişilmez. Haliç'in yanına kokudan yaklaşılamıyordu. Ben Kasımpaşalıyım, Haliç'in yanında doğdum büyüdüm. Haliç ile beraber yaşadım. Biz ne zaman temizlemeye başladım, bugünkü Haliç oldu. 9.5 milyon metreküp çamur çıkardık. Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar.
"5 YILDA ÇEYREK ASIRLIK İRTİFA KAYBETTİ"
Bunlar temel atmama merasimi yapıyor. Sokaklarını pislik götüren, sokaklarını gecekonduların kuşattığı, yollarında yürünmeyen, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için kollarımızı sıvadık. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul'un derdine derman olmaya çalıştık. Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. 5 yılda çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. 2019'da yönetimi devralanlar icraatla değil temel atmama töreni ile işe başladılar.
"ÇEVREDEN ANLADIKLARI ÇAPULCULARA SAHİP ÇIKMAK"
İstanbul'un yol kenarlarını süsleyen dikey bahçelerini yok ederek hatalarına devam ettiler. Murat Kurum'un projelerini kendi akıllarınca küçümseyip hafife alıyorlar. Bunların çevreden anladıkları yalnızca bu kavramın ardına sığınarak şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkmaktır. Plastik kullanımının azaltılması neden kritik bir öneme sahiptir. Bunlarla ilgili en küçük bir fikirleri yok. Deprem tehdidine karşı üzerine düşen görevleri yerine getirmediği gibi bunu dalga konusu yapabiliyor.
"GIRTLAĞINA SARILDIĞINIZ MİLLET CEVABINI VERECEK"
İstanbul bu zulmü, bu eziyeti, bu riyakarlığı hak etmiyor. İstanbul son birkaç yıldır yaşanması en zor yerlerden biri olarak zikredilmeyi hak etmiyor. İstanbul 31 Mart'ta hak etmediklerinden kurtulacak. Büyükçekmece'de yaşlı bir teyzeye vurdular bir de gırtlağına sarıldılar. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size cevabını seçim günü sandıkta verecek. Görevini yapmaya çalışan gazetecileri militanlarınıza linç ettireceksiniz. Bunun adı faşizmdir.
ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
Biz İstanbul başta olmak üzere en stratejik coğrafyalardan birini kendisine vatan eylemiş bir milletiz. Bu topraklar üzerinde yaşamanın bedeli var. Bu bedeli hergün ödedik ödüyoruz. Gerek dışarda gerek içerde maruz kaldığımız saldırıların nedeni aynıdır. Maksat bu milleti yıldırmak, bu devleti zayıflatmaktır. Uzunca bir süredir Türkiye hedef ülkedir. Teröristan kurarak bizi tecrit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü terör örgütüdür. Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimine saygı duyardım. Bay Kemal ile çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı ve uslubu vardı. Özgür efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı. Özgür efendinin CHP'si ise bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM parti ile bütünleşmiş durumdadır."
ADAYLAR
Adalar: Sina Şen
Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu
Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı
Avcılar: Abdullah Küçükoğlu
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Ali Talip Özdemir
Bayrampaşa: İlknur Kovaç Bayraktar
Bağcılar: Abdullah Özdemir
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Beşiktaş: Serkan Toper (MHP)
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Recep Erol
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt: Hamit Öncü
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Veli Arslan
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece: Aziz Yeniay
Maltepe: Kadem Ekşi
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Hüseyin Coşkun
Silivri: Volkan Yılmaz (MHP)
Sultanbeyli: Ali Tombaş
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Tuzla: Şadi Yazıcı
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Gökhan Yüksel
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
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