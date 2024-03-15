AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nin tarihi belli oldu!

Yerel seçim öncesi sahadaki çalışmalar hızlandı.

Yurdun dört bir yanında seçim coşkusu yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mitingleriyle vatandaşa seslenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda AK Parti cephesinden açıklama geldi.

Osman Nuri Kabaktepe açıkladı

AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da gerçekleştireceği "Büyük İstanbul Mitingi"nin tarihi belli oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamaya göre AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi 24 Mart Pazar günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

Kabaktepe açıklamasında, "‘Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul’ diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz.

Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.