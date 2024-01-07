AK Parti'nin Bursa adayı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Alinur Aktaş olduğunu açıkladı.

Alinur Aktaş kimdir?

Alinur Aktaş, 25 Ekim 1970 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar İnegöl mobilya sanayisinde özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı.

Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi.

İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır. Alinur Aktaş, 2 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

30 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde %49 oy oranıyla AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.