AK Partili Yenişehirlioğlu, kaza geçirdi!

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü TIR, Afyonkarahisar - Uşak karayolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen TIR'daki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı karayoluna dağıldı. Ünal Özdemir (53) idaresindeki otomobil, karayolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Kazada otomobilde bulunan AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.