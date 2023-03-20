AK Parti'den Mehmet Şimşek açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek" dedi. AK Parti Sözcüsü, ittifak görüşmeleri için ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden tüm siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor" yorumunda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Değerli bakanımız Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Bir sürü soru iletti arkadaşlarımız. Mehmet Bey'in AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü gündem değil.

Kendisi çok değerli arkadaşımız, geçmişte hükümetlerimizde görev yaptık. Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra görüştüğümüz bir arkadaşımız. Mehmet Bey, Cumhurbaşkanımızla görüştü.

Kendisi çok değerli arkadaş, sürekli görüştüğümüz arkadaşımız. Seçim zamanı olunca olağanüstü hava yaratıyor. Türkiye siyasetini ve dünyadaki ekonomik gelişmelerini sürekli konuştuğumuz arkadaşımız. Kendisi aktif siyaseti düşünmüyor ama arzu edildiğinde her türlü desteği vereceğini söyledi.