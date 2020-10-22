AK Partili Özlem Zengin HDP'li Meral Danış'a isyan etti

Genel Kurulda, HDP'nin, "6-7 Ekim olaylarının idari ve siyasi sorumlularının araştırılması" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bütün saldırılara rağmen HDP'nin etkisizleştirilemediğini ve Kobani protestolarının devreye sokulduğunu savundu.

Skandal açıklama

99 ülkede Kobani'yle dayanışma gösterileri yapıldığını ifade eden Beştaş, "15 Temmuz'da Erdoğan'ın yaptığı çağrı neyse HDP'nin yaptığı çağrı da odur. Katliamı önlemektir. Sivillerin, 200 bin Kobanili'nin IŞİD saldırısından kurtarılması amacını taşımaktadır." dedi.

"Her şeyin bir sınırı var"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Beştaş'a tepki göstererek, darbe girişimi sırasında ülkenin meşru cumhurbaşkanının, "Ey halkım, sokağa çıkın, darbe var." demesi ile insanları, terör örgütlerini sokağa çağırmanın aynı şey olmadığını belirtti.

Zengin, "Siz insanlara 'Hukuku, siyaseti tanımayın. Hendekleri kazın. Sokağa çıkmayın. Dükkanınızı açmayın. Terör örgütüyle yan yana yürüyün.' diyorsunuz. Sizin insanlarınız size isyan etti. Nasıl yan yana örnek verirsiniz? Artık yeter. Her şeyin bir sınırı var. Sabır taşı olsa çatlar." ifadelerini kullandı.

6-8 ekim olaylarında ne olmuştu?

HDP yönetiminin Kobani gerekçesiyle halkı sokağa protasto gösterileri düzenlemeye çağırmasının ardından çıkan şiddet olaylarında toplam 37 kişi hayatını kaybetmiş, 761 kişi de yaralanmıştı. Çok sayıda kamu kurumu, sivil toplum kuruluşlarının mülkleri de yağlamanmış ve yakılmıştı.