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AK Partili Katırcıoğlu, şehit yakınına hakaret eden vekille aynı kareye girmeyi reddetti

Kocaeli'de düzenlenen kahvaltı programında AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, şehit ailelerine hakaret eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ile aynı karede olmayı reddetti.

Kocaeli'de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından kahvaltı programı düzenlendi.

Kahvaltıya belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Kahvaltı programına aynı zamanda AK Parti'den CHP'den ve İYİ Parti'den milletvekilleri de katıldı. Konuşmalar bittikten sonra toplu bir fotoğraf çektirilmek istendi.

Aynı kareye girmek istemedi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun fotoğraf çekimine katılmaması dikkat çekti. Katırcıoğlu'nun şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahısla aynı kareye girmek istemediğini söyleyerek Lütfü Türkkan'ın yer aldığı karede olmayı reddettiği öğrenildi.

Ayrıca Katarcıoğlu'nun program boyunca Türkkan ile hiç aynı masada oturmadığı gözlemlendi.

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