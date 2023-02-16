AK Partili Karahocagil’den, iddialara sert tepki!

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Amasya'da 4 bin 577 depremzedenin misafir edildiğini söyleyen Karahocagil, depremden etkilenen bölgelere 143 tır, 54 kamyon ve 85 iş makinesinin intikal ettirildiği bilgisini verdi.

Karahocagil, depremden etkilenen yerlere yardımların ulaştırılamadığı iddialarına ilişkin, "Yollardaki yardım tırları, kamyonlar devlettir. Enkaz altında insan arayan, enkazı kaldıran devlettir. Erzak, çadır, ilaç dağıtan devlettir. Reklam amacı gütmeyen, Allah rızasına talip, sorumluluk bilinci ile yardım eden devlettir. Arama kurtarma ekipleri devlettir. Sınır hattımızı koruyan kahraman askerlerimiz devlettir. Depremzede olmasına rağmen kendine yetecek kadar erzağı olduğunu söyleyip, komşularına yardım götürülmesini isteyen vatandaşım devlettir." değerlendirmesinde bulundu.

Fay hatlarından uzak, sağlam zemine sahip yerleşim yerlerine yapılacak depreme dirençli binalarla şehirlerin yeniden inşa edileceğini belirten Karahocagil, "Cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşümü olan konut seferberliği ile ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerine başlanacak ve bir yıl içerisinde yıkılan binaların yerine yeni, sağlam, güvenlikli konutların inşası yapılarak, depremzede vatandaşlarımıza teslimi sağlanacaktır." dedi.