AK Partili Karahocagil bütçeyi değerlendirdi!

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıda olduğunu belirtti.

Bugüne kadar yapılanların üzerine koyarak hedefleri aşmakta kararlı olduklarını vurgulayan Karahocagil, "2023 yılı bütçemizde, ülkemize ve milletimize itibar, refah ve güç kazandıran siyasetimizle milletimizin yaşam standardını yükseltmek, geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak en önemli hedefimizdir." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde ekonomik alanda yapılan yatırım, istihdam, iyileştirme ve projeleri paylaşan Karahocagil, sürdürebilir ve istikrarlı ekonomik büyümenin, adaletli gelir dağılımının ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda durmaksızın çalıştıklarını ve birçok ekonomik reformu hayata geçirdiklerini kaydetti.

Karahocagil, "AK Parti hükümeti olarak temel ilkemiz; mali saydamlık çerçevesinde, yaptığımız tüm çalışmaların kanıta dayalı bilgi ve belgeler ile hesabını verebiliyor olabilmektir. Doğrudan milletimizden aldığımız yetki ile yürüttüğümüz tüm çalışmaların teferruatları ile hesabını yine milletimize vereceğiz." ifadesini kullandı.