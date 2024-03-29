AK Partili Karaaslan, hayatını kaybetti!
AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan hayatını kaybetti. Daha önce de AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı olan Karaaslan, iki ay önce ani bir beyin kanaması geçirerek hastaneye yatırılmıştı.
AK Parti camiasının sevilen ismi Osman Karaaslan, iki aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karaaslan, AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Bakan Tekin, programını iptal etti
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tokat'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin programını yarıda keserek, geri dönüş yaptı. Aile dostu olan AK Parti MKYK üyesi olan Karaaslan’ın ölüm haberini alan Bakan Tekin, Tokat programlarını yarıda keserek özel aracıyla Ankara'ya döndü.
Beyin kanaması geçirmişti
Karaaslan'ın yaklaşık 2 aydan beri geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Karaaslan'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Hacılar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Osman Karaarslan kimdir?
Osman Karaaslan, Niğde Üniversitesi İşletme Bölümü Lisans, THK Üniversitesi İşletme Bölümü – Yüksek Lisans, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Doktora yapmıştır. AK Parti, Ankara İl Gençlik Kolları Üyeliği, AK Parti Ankara İl Ana Kademe Yönetim kurulu Üyeliği, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ankara/ELMADAĞ İlçe Koordinatörlüğü, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ankara/MAMAK İlçe Koordinatörlüğü, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ankara/GÖLBAŞI İlçe Koordinatörlüğü, AK Parti Ankara/GÖLBAŞI 4. Ve 5. Dönemler İlçe Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Gölbaşı Belediyesi Gurup Başkan Vekili görevlerinde bulundu.