AK Partili Karaaslan, hayatını kaybetti!

Osman Karaarslan kimdir?

Osman Karaaslan, Niğde Üniversitesi İşletme Bölümü Lisans, THK Üniversitesi İşletme Bölümü – Yüksek Lisans, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Doktora yapmıştır. AK Parti, Ankara İl Gençlik Kolları Üyeliği, AK Parti Ankara İl Ana Kademe Yönetim kurulu Üyeliği, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ankara/ELMADAĞ İlçe Koordinatörlüğü, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ankara/MAMAK İlçe Koordinatörlüğü, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ankara/GÖLBAŞI İlçe Koordinatörlüğü, AK Parti Ankara/GÖLBAŞI 4. Ve 5. Dönemler İlçe Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Gölbaşı Belediyesi Gurup Başkan Vekili görevlerinde bulundu.