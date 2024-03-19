AK Partili İleri’den dijital çağrı!

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı, Ankara Milletvekili Ömer İleri, Türkiye Yüzyılı sürecinde, AK Parti belediyelerinin vatandaşlara dijital tabanlı hizmetler sunmasının ötesinde, kadınların ve gençlerin teknoloji tasarımı süreçlerinde merkezi rol almaları çalışmalarını artırarak devam ettireceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde yerel yönetimlerde kadınlar ve gençlere yönelik teknoloji alanında düzenledikleri etkinlikleri anlattı.

AK Parti'nin "Teknoloji, Şehir ve Kadın" ile "Net Konuşalım: Dijital Gençler Teknolojik Şehirler" başlıklı etkinlikler düzenlediğini bildiren İleri, "Burada biz şunu görüyoruz; Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz süreç, ülkemizin birçok alanda ön plana çıkacağı bir süreç olacak. Teknoloji de bunlardan biri." diye konuştu.

Teknoloji dünyasının bir paradigma kırılımı yaşamak üzere olduğunu aktaran İleri, "Bu da Türkiye'ye bir fırsat sunuyor. Biz diyoruz ki bu fırsatı çok doğru kullanmalıyız; Türkiye'yi bu yeni alanlarda kuvvetli kılmalıyız; biz bunu yapmalıyız ki vizyonumuz olan 'Daha adil bir dünya mümkün' söylemini daha adil teknolojilerle hayata geçirebilelim." ifadelerini kullandı.

Gençlere, kadınlara yönelik merkezleri yaygınlaştıracak

Türkiye'nin gelecek süreçte rutin teknoloji geliştirmekle yetinmeyeceğini, aynı zamanda yeni kavramlar ve yeni tanımlar geliştireceğini kaydeden İleri, bunu yapmanın yolunun gençleri ve kadınları bu işin merkezinde tutmak olduğunu söyledi.

Bunu sağlamak için merkezi yönetimin bütün çabaları ortaya koyduğunu dile getiren İleri, "Yerelde de bu vizyonu destekleyici, zenginleştirici çalışmalar yapılacak." dedi.

Yerel yönetimlerin açılışını yaptığı bilim merkezlerinin yapılan çalışmaların en güzel örnekleri olduğunu belirten İleri, "Türkiye Yüzyılı sürecinde, AK Parti belediyelerinin vatandaşlara dijital tabanlı hizmetler sunmasının ötesinde, Türkiye'nin inovasyon ekosisteminin daha da gelişmesi ve güçlenmesi adına özellikle kadınların ve gençlerin teknoloji tasarımı süreçlerinde merkezi rol almaları noktasındaki çalışmaları artarak devam edecek. İşte yerel yönetimin etkisi ve faydası bu anlamda bu şekilde olacak diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının konuya dair çalıştaylar yaptığına işaret eden İleri, "Belediye başkan adaylarımızı akademisyenlerle, kadınlarla ve gençlerle bir araya getiriyoruz; bu süreci nasıl yöneteceğimizi tartışıyoruz." bilgisini verdi.

İleri, AK Parti ve Cumhur İttifakı başkan adaylarının vizyonları doğrultusunda bu alana nasıl bir yer ayırdığını da gördüklerini söyledi.

AK Parti belediyelerinin "akıllı şehirler" kavramı kapsamında uzun süredir önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran İleri, "Önümüzdeki dönemde AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerimiz bilim merkezleri, tasarım merkezleri gibi gençlere, kadınlara yönelik merkezleri yaygınlaştıracaklar. Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda 'dijitalin yüzyılı' olduğunu da göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyaya yeni bir teknoloji kültürü kazandırdığımız bir sürecin başlangıcı olacak

Ömer İleri, teknoloji-kadın ilişkisinin de 3 boyutu olduğunu dile getirerek, kadının günlük yaşamdaki zorlukları aşmak noktasında teknolojinin kullanışlılığı ve kadının teknoloji kullanım kültürünü sonraki nesillere doğru aktarmak noktasında sorumlulukları olduğunu anlattı.

İleri, bu ilişkinin üçüncü boyutunu ise şöyle açıkladı:

"Teknolojinin daha en baştan insanın doğasını suiistimal etmeye elverişli olmayacak şekilde tasarlanması noktasında kadının rolünün çok büyük olacağını düşünüyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki gerek iş hayatında gerek kamu hayatında gerek özel sektörde kadının bulunduğu yönetim anlayışı, yönetim DNA'sı çok farklı oluyor; çok daha açılımcı, çok daha gelişmeye müsait oluyor. İşte bu bakış açısını teknolojinin merkezine yerleştirmek gerektiğini düşünüyoruz. Kadınların özellikle teknoloji tasarımları ve teknoloji geliştirme noktasında daha da cesaretlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çalışmaları bu çerçevede yapıyoruz."

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlattığımız Türkiye Yüzyılı vizyonu, aynı zamanda dünyaya yeni bir teknoloji kültürü kazandırdığımız bir sürecin de başlangıcı olacak." diyen İleri, bu anlamda kadının da bu işin merkezinde yer alması gerektiğini belirtti.

Gençlerle 'Dijital Türkiye'yi konuşuyoruz

İnovasyon gücünün sürekliliğini sağlamanın önemine de değinen İleri, bu sürekliliği sağlamanın tek yolunun gençler arasında inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Bilim merkezleri ve dene-yap atölyelerinin bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade eden İleri, "Çalışmalarımız kapsamında yeri geliyor Hakkari'ye gidiyoruz, orada kodlama yapan çocuklarımızı görüyoruz; yeri geliyor Elazığ'a gidiyoruz, orada roket teknolojileri üzerine çalışan gençlerimizi görüyoruz; yeri geliyor Konya'ya gidiyoruz, orada finans teknolojileri üzerine çalışan girişimci arkadaşlarımızı görüyoruz. Gerçekten Türkiye bu anlamda kıpır kıpır desek yeridir. Parti olarak, AK Parti iktidarlarının tetiklediği bu sürecin sonuna kadar arkasındayız. Bu sürecin kuvvetlenerek devam etmesi için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda "Net Konuşalım" etkinliklerini düzenlediklerini anlatan İleri, gençlerle 'Dijital Türkiye'yi konuştuklarını ve onların yerel yönetim ve merkezi idareden beklentilerini dinlediklerini belirtti.