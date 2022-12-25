AjansHaber.com.tr Gündem AK Partili Çelik: Terörü besleyen terörle yüz yüze

AK Partili Çelik: Terörü besleyen terörle yüz yüze geldi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Paris'teki saldırı sonrası gösterilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Tüm ırkçı saldırıları kınıyoruz. Ayrıca terörü besleyen terörle yüz yüze geldi" ifadelerini kullandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Paris'teki saldırı sonrası gösterilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında, "Tüm ırkçı saldırıları kınıyoruz. Ayrıca terörü besleyen terörle yüz yüze geldi" ifadelerini kullandı. Çelik'in açıklamasından satır başları şöyle:

Tüm bu tabloya baktığımız zaman, terör bakımından çifte standardın ne gibi sonuçlara neden olduğunu görüyoruz. Fransa terör örgütünü himaye etmeyi bırakmalı."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar!
Ali Koç'tan Emine Erdoğan'a hediye!
İngiltere polisi PKK eylemine izin verdi!
PKK yanlıları Paris'i savaş alanına çevirdi!
Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder yakalandı!
Beşiktaş'ta deniz kenarındaki iskele çöktü!
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız can aldı