AK Partili Çelebi’nin anne acısı!

Bir süreden beri rahatsızlığı nedeniyle Van’da tedavi gören 86 yaşındaki Fatma Çelebi bugün hayatını kaybetti. Çelebi, annesinin cenazesi için TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerden ayrılarak Ağrı’ya gitti. Anne Fatma Çelebi’nin cenazesinin bugün akşam namazına mütakiben Patnos’taki aile kabristanına defnedileceğini öğrenildi.