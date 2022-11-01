Ak Partili Çakır: “Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum”

AK Parti'li Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünde TOGG'un seri üretime geçtiğini ancak bazı çevrelerin Türkiye'nin ilerlemesini hazmedemediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Daha geçen hafta şerefli Türk ordusuna 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan doktor müsveddesinin ihaneti unutulmamışken, bu kez de talihsiz bir iftira bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanından geldi. Uyuşturucu ticareti ve para aklayarak cari açığı kapatmak gibi utanç verici bir iftirayı, kahraman Türk polisi ve şerefli jandarmamıza atan Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum. Milletimizin huzur ve refahı için gece gündüz çalışan, bu uğurda canlarını feda eden şerefli güvenlik güçlerimize atılan bu iftira milletimizi derinden üzmüştür. Kılıçdaroğlu'nu, tüm asker, polis ve jandarma mensupları, aile ve yakınlarından özür dilemeye davet ediyorum."

Burhan Çakır, "Kılıçdaroğlu'nun, Amerika ziyaretinde aldığı emirleri uyguladığını, çirkin iftiralarla gündemi değiştirme çabası içinde olduğunu" ifade etti.