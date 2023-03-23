AK Partili Boyraz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 25 Mart'ın Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yılı olduğunu anımsattı.

Yazıcıoğlu'nun değerinin yaşarken tam olarak anlaşılamadığını belirten Boyraz, ölümünün ardından ise her kesim tarafından hayırla yad edilip, rahmetle anıldığını söyledi.

Yazıcıoğlu'nun savunduğu değerler üzerinde asla pazarlık yapmadığını ve yaptırmadığını aktaran Boyraz, "Dünyalık makam ve taht sahibi olmak için değil iktidar vizesinden önce Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmak için siyaset yaparken, milletin gönlünde taht kuran, onurlu ve ilkeli siyasetin asil bir temsilcisiydi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyaseti hesabi değil hasbi idi. Rahmetlinin kabri nur, mekanı cennet, makamı ali ve ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.