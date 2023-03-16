AK Parti'den Yeniden Refah Partisi ile ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem gündeminden seçim sürecine kadar dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi ile yapılan ittifak görüşmelerine de değindi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Allah bir daha bu milleti böyle imtihanlarla sınamasın. Biz bu afetler meselesini Türkiye’nin önemli önceliği olarak kabul ettik.Millet can derdindeyken bizim siyaset derdinde olmamızın asla doğru olmadığını kabul ettik. Şarkılı türkülü bir kampanya olmayacak. Afetleri siyasi malzeme olarak kullanılmaması lazım.

Her aday ve partiler sahaya çıkacaklar ve görüşlerini ortaya koyacaklar, deprem üzerinden bir siyaset yapılmasına da karşıyız. Eleştirilere açığız ama bunlar siyasi malzeme değil.

Hatay Valisi'nin istifası

Türkiye’de her vatandaşımızın siyasete girme hakkı vardır, hiçbir vatandaşa siyasete girme denilemez. Hatay Valisi Doğan ilk andan itibaren mücadele etmiş birisidir. Herhangi bir görevden biri ayrıldığı zaman da onun yeri boş kalmaz.

İttifaklar gündemi

Hiçbir zaman bir pazarlık ittifakı olarak görülmedik, bu konuda Sayın Bahçeli’ye teşekkür ederiz. Yeniden güçlü bir Türkiye’yi kurma ortak hedefinde buluştuk, önümüzdeki yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı yapma hedefiyle bir araya geldik. Şuna şu bakanlık verilecek, buna şu koltuk verilecek pazarlıkları olmadan ilkesel çerçevede yolumuza devam ediyoruz. Diğer siyasi partilerin de bu ittifakın içinde olması asla bir pazarlık konusu olmamıştır.

Yeniden Refah Partisi ile görüşme

Yeniden Refah Partisi kendi politik kimliği olan bir siyasi partidir, burada yapılmak istenen şey ortak hedefler istikametinde bir yönelim tespit etmektir burada da şu ana kadar yapılan görüşmelerde bir sorun görünmüyor.

6284 sayılı kanun

Biz kadın hak ve hukukunun korunması için her türlü tedbiri alırız. Dolayısıyla aile ve kadının güçlü bir şekilde var olması için yaptığımız çalışmalar ortadadır. Bu "6284 Kanunu" bu seçimin bir konusu değildir.

3 Dönem kuralı

3 dönem kuralını şu nedenle önemsiyoruz, son rakamlar yaklaşık 11,5 milyon siyasi üyesi olan bir partiyiz. Partide hizmet edilecek olan tek yer milletvekilliği değildir, çok dinamik teşkilatlarımız var, belediyelerimiz var ve bütün bunların hepsinde iktidar partisi olan AK Parti var. Burada bir yenilenme sağlaması bakımından 3 dönem kuralının istisnasız olarak uygulanmasının Türkiye siyasetine bir dinamizm katacağını düşünüyoruz. Kararı verecek olan Cumhurbaşkanımızdır.

"Adaylarının elini zayıflatır"

Ben prensip olarak elimin uzanmadığı yere dilimi uzatmam. Gönül arzu eder ki oradaki tartışmaların şeffaf bir şekilde yansıtılması. Oradaki sorun aday belirleyememek değildi, ortak fikir etrafında bir araya gelemiyorlar. (Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılıkları) Bu ilan ettikleri adayın elini zayıflatır. Bizim adayımız yetmiyor, paket halinde kabul edin demektir.