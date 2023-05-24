AK Parti'den yeni seçim şarkısı! "Ben bu alemde Reis'i tek geçerim"

AK Parti sosyal medya hesaplarından yeni bir seçim şarkısı yayınladı. 'Ben bu alemde Reis'i tek geçerim' adlı seçim şarkısı kısa sürede birçok kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.

2'nci tur çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti, yeni seçim şarkısını sosyal medyadan paylaştı. Milyonlara dokunan şarkı resmi hesaplarında dolaşıma girerek kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Gencinden yaşlısına, çiftçisinden esnafına, mitinglerdeki coşkuya yer verilen video, "Ben bu alemde Reis'i tek geçerim." sözleriyle paylaşıldı.