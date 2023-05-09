AK Parti'den sosyal medyayı sallayan reklam filmi

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleriyle izleyenlerin beğenisi kazanan AK Parti yine çok başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

Gurur projeleri sergilendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın sosyal medya hesabından paylaştığı reklam filminde son dönemde açılışı yapılan projelere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülerine yer verilirken BTS Jungkook'un Dreamers şarkısı da bu görüntülere eşlik etti.

Görüntülerde TCG Anadolu’dan SİHA'lara, Kızılelma’dan çok sayıda gurur projesine farklı anlarda yer verildi.

AK Parti “Respect” şarkısı kimin?

AK Parti’nin 14 Mayıs seçimleri öncesinde insanların beğenisine sunduğu RESPECT şarkısı BTS grubu tarafından seslendiriliyor. Şarkı BTS grubundan Jung Kook’a ait. Şarkı Katar 2022 Dünya Kupası organizasyonunda çokça dinlenmişti. Adı ise Dreamers idi.

Şarkı yerli ürünlerin ve geliştirilen sistemlerin yer aldığı bir video ile servis edildi. Kısa sürede milyonları geçen video klip vatandaşların büyük beğenisini kazandı.