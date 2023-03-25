AK Parti'den skandala büyük tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına yapılan çirkin saldırı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Danimarka makamlarının Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz. Nefret eylemlerine izin verenler, kendi demokrasilerini de zehirliyorlar. Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli; tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) (Stram Kurs) partisine ev sahipliği yapan Danimarka'da bir grup, Cuma günü Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim ve Türkiye bayrağı yaktı. Yerel medyaya yansıyan fotoğraflarda, Danimarka polisinin skandalı izlediği görüldü.