AK Parti'den Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ceza son duruşmada, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, karara ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.''