AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı'nın koltuğa oturur oturmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözlü saldırıda bulunduğunu ifade eden Çelik, "CHP’de ne değişirse değişsin, Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş.

Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel ne demişti?

Özel açıklamasında, ''Türkiye, anayasa geleneği çok güçlü olan bir ülke ancak AKP ülkeyi anayasasızlaştırmaya çalışıyor. Erdoğan'ın açıklamalarına kadar bu bir yargı kriziydi ancak bunun Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması, halkın iradesine karşı Erdoğan liderliğiyle bir kalkışma hazırlandığı anlaşılıyor." ifadelerini kullanmıştı.