AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği ziyareti!

Anayasa değişikliği teklifi üzerindeki çalışmalarına devam eden AK Parti, TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret etme kararı aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan oluşan heyet; önce MHP Grubu’nu ziyaret etti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile yapılan görüşmenin ardından Bozdağ, şu açıklamayı yaptı:

MHP

“Bugün AK Parti Grubu’nda, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama çerçevesinde, Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizle; anayasa değişiklik teklif hazırlık çalışmalarını değerlendirmek ve görüşlerini almak maksadıyla randevu talebinde bulunduk. Anayasa değişiklik çalışmalarını, esasında Cumhur İttifakı ile birlikte biz daha önce değerlendirdik. Dün de Sayın Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Bey ve Erkan Akçay bey ile ayrı değerlendirmeler yaptık ve belli bir noktaya, bu çalışmalarımızı getirdik. Son gelinen noktayı, bir kez daha karşılıklı değerlendirme fırsatı bulduk. Çıkan sonuçları tekrar değerlendirip, gelinen noktayı bilahare kamuoyu ile paylaşacağız.”

“Birikimle ziyaret ediyoruz”

Bozdağ, bir gazetecinin; teklifin haftaya sunulup sunulmayacağı ile ilgili soru üzerine “Bu istişareler sonucunda, ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz. Bu görüşler çerçevesinde teklifin son halini vereceğiz. Biz hazır bir teklif götürmüyoruz. Bir fikri tartıştık. Kendi aramızda istişare ettik. Bu çerçevede olgunlaşan fikri bir değerlendirmek; ne yapıyoruz, ne yapmak istiyoruz, onların da görüşlerini almak, ne öneriyorlar onları dinlemek, bu önerileri daha sonra teklif taslağına nasıl monte ederiz onun değerlendirmesini ayrıca yapacağız. Teklif ondan sonra netleşmiş olacak. Yani şu anda elimizde bir teklif ile grupları ziyaret etmiyoruz. Bir olumlu niyet ve belli aşamaya gelmiş bir çalışmanın birikimiyle ziyaret ediyoruz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise “Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile birlikte değerlendirmelerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bu anayasa değişiklik teklifine ilişkin yapılacak düzenlemelerin şimdiden milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu çalışmaları MHP adına Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız Bey yürütmüştü. Dün de bir araya geldik. En son değerlendirmelerimizi yaparak bu süreci yürütüyoruz” diye konuştu.

CHP

Heyet, MHP’nin ardından CHP’yi ziyaret etti. Bozdağ ve AK Parti heyeti; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile görüştü. Ziyaretin ardından Engin Altay şunları söyledi:

“Bir anayasa değişikliği teklifi ile demeyeyim de önerisi ile geldiler. Bir hazırlanmış teklifle gelmediler. AK Parti’nin bu konudaki çerçevesini ortaya koydular. Anayasanın 24 ve 41. maddelerinde bir değişiklik düşündüklerini, bunu Meclis’te grubu bulunan bütün siyasi partilerle paylaşacaklarını ve mümkünse çalışmanın birlikte yapılmasını istediklerini söylediler. Bu konu; Sayın Genel Başkanımızın kadına özgürlük, kadının kılık kıyafetine özgürlük, kamuda özgürlük noktasında verdiği kanun teklifi sonrası gelişen bir konudur. Biz prensip olarak, Türkiye’de başörtüsü meselesinin bir mesele olmaktan çıktığını, öteden beri söyleyegeldik. CHP bakımından Anadolu’da karşılaştığımız kimi eleştirilere karşı bu konudaki samimiyetimizi ve dürüstlüğü ortaya koymak için Sayın Genel Başkanımız böyle bir kanun teklifini Meclis’e verdi, bizlerin de imzasıyla. AK Parti buna karşılık bir anayasa değişikliği önerdi.

Bu parlamentonun işi değil

Biz; temel hakların referandum konusu, anayasa konusu olmaması gerektiğini söyledik. Sadece bununla sınırlı olmayan bir anayasa değişikliğinin de seçime yedi ay kalmışken parlamentoda yapılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Yeni bir anayasa, yeni parlamentonun işi olmalıdır diye düşünüyoruz. AK Parti’nin çalışmaları birlikte olgunlaştıralım, son şeklini verelim önerisinin içinde olmayacağımızı da kendilerine belirttik. Kendileri daha sonra net bir taslak ortaya koyduklarında, o taslağı görerek de bir değerlendirme ayrıca yaparız. Özetle; AK Parti’nin gerçekleştirmek istediği bir anayasa değişikliği çalışmasının içinde olmayacağımızı sayın bakana ve heyete söyledik.”

Bozdağ ise şunları söyledi:

"Anayasanın hangi maddelerinde değişiklik düşündüğümüzü kendileri ile paylaştık. Bir de genel çerçeve üzerinde durduk. Kendilerinden bu hazırlık sürecine katkı vermelerini, birlikte bu hazırlık sürecini olgunlaştırmakta görüşlerine ihtiyacımız olduğunu ifade ettik. Görüşler geldikten sonra teklifi bu görüşlere göre şekillendirdikten sonra da parlamentoya sunacağımızı ifade ettik. Onlar da kendi değerlendirmelerini yaptılar. Sizinle de bunu paylaştılar.

Biz, Türkiye’de bu konuda bir sorun artık olmadığını her defasında ifade ettik. Ama geçmişte Türkiye, idari birtakım düzenlemeler ile yaşamaması gereken süreçleri yaşadı. Türkiye’nin gündemine, bir daha bu konu; dönülmemek üzere gelmesin diye anayasal güvencenin daha iyi olacağı kanaati ile bunu getirirken… CHP de esasen bu konunun gündemden düşmesi için bir teklif getirdi. Biz de bu konunun artık Türkiye’nin gündeminden çıkmasından yanayız.

Usul konusunda farklılıklarımız var

Bunun yolunun da çoğunlukla değişecek bir kanun teklifi değil de esasında çok zor değişecek, belki hiç değişmeyecek bir anayasa ile teminat altına alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu konunun Türkiye’nin gündeminden çıkması niyetinde müttefikiz. Usul konusunda farklılıklarımız var. Biz çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu çalışmalardan sonra da teklifimizi Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. CHP’nin değerli yöneticilerinin kendi aralarında değerlendirmelerini o zaman daha net görme imkânımız olacaktır.”

İYİ Parti

Son olarak İYİ Parti Grubu'nu ziyaret eden AKP Heyeti, Anayasa değişikliği teklifi üzerine görüştü. Böylece Anayasa değişikliği teklifi üzerine TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partiler ile görüşmeler tamamlanmış oldu.

Kendilerini bilgilendirdik

İYİ Parti Grubu ile görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Basın mensupları, sizin de yakından takip ettiğiniz bir konu. Bugün TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerimizi ziyaret ederek gündemdeki Anayasa değişikliği konusundaki çalışmalarımızı; bu çalışmaların çerçevesini paylaştık. İstişarelerde bulunduk. En son da İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, değerli arkadaşlarımız ile beraber bir araya geldik. Bu çalışmalar üzerinde kısa bir değerlendirme bulunduk. Biz bugüne kadar yaptığımız hazırlıklar hakkında kendilerini bilgilendirdik. Yaptığımız çalışmanın çerçevesi üzerinde değerlendirmelerimizi kendilerine ilettik. Bu konularda kendilerinin görüşlerinin, istişarelerinin ve tutumlarının ne olacağını dair beklentilerimizi ifade ettik. Onlar da kendileri açısından değerlendirmelerini yaptılar" diye konuştu.

Teklife üzerine Bozdağ, "Somut bir teklif sunmadık. Çünkü bu hazır bir teklifle gitme değil de onların görüşlerini de alarak bu süreci ona göre şekillendirme düşüncesi ile yapılmış bir ziyaret olduğu için somut bir metin kendilerine sunmadık. Genel bir çerçeveyi kendileri ile paylaştığımızı ifade etmek isterim. Onlar kendi açılarından değerlendirmeyi yapacaklardır. Biz bu çalışmalar bittikten sonra istişare ettiğimiz değerli gruplarımızın görüşleri ve önerileri de ortaya çıktıktan sonra bu metne son şeklini verip Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. TBMM'ye de milletvekilleri bu teklifi sunacaklardır. Kabulleri için değeri Grup Başkanımıza, Grup Başkanvekilimize, Anayasa Komisyonu üyelerimiz vardı, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Görüşüp kararımızı bildireceğiz

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da görüşmenin ardından, "Heyetin ziyareti Anayasa değişikliğinin genel çerçevesi üzerine iki madde oldu. Bir bilgilendirme oldu. Heyete teşekkür ederiz. Biz konuyu sayın Genel Başkanımızla ve parti kurullarında görüşüp kararımızı paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

HDP

MHP, CHP ve İYİ Parti Grubu'nu ziyaret eden AK Parti heyeti, daha sonra HDP Grubu ile görüştü. Görüşmeye, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç ve HDP Sözcüsü Ebrü Günay katıldı.

Görüşmenin ardından, CHP ve MHP gruplarında yapıldığı gibi, Bakan Bozdağ ve HDP heyeti birlikte açıklama yapmadı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, görüşme sonrasında, “Görüşmeyi yaptık. Bildiğiniz üzere anayasa değişiklik teklifiyle ilgili bir ziyaretti. Henüz yazılı bir metin yok. Sadece Anayasa'nın 24 ve 41. maddelerinde bir değişiklik olacağını ve kapsamını genel olarak paylaştılar. Biz de buna ilişkin tutumumuzu Eş Genel Başkanlarımız ve MYK’da yaptığımız değerlendirme sonucunda kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Sohbet ettik. Kıyafet özgürlüğü, türban, kadın haklarına dair bizim tutumumuz zaten çok net. Negatif tutumumuz olmadı. Ama böyle bir dönemde nasıl bir karar alacağımıza bizler tek başımıza değil, ilgili kurullarımızla birlikte karar vereceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Vazgeçilmez bir hak

Referandum sürecine ilişkin yöneltilen soruya Beştaş, "HDP olarak bizim bu konudaki tutumumuz evrensel hukuktan yanadır. Uluslararası sözleşmelerden yana olur. Biz hem bu mesele hem de konusu hak ve özgürlükler olan bir olguda, değişiklikte referandumu doğru bulmayız. Bu konu özelinde demiyorum, bunu da kapsayan, insanların nasıl giyineceğine dair bir özgürlüğü, hakkı nasıl halka soralım? Bu, vazgeçilemez bir hak. Referandum konusu da evrensel hukuk açısından doğru bulunmaz. Biz de hukuktan yana tavır alırız" diye yanıt verdi.