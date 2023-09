AK Parti’den milli takıma ziyaret

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı'na moral ziyaretinde bulundu.

Özcan, İtalya'nın Padova kentinde 3-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesinde, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Spor Salonu'nda Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı'nın son antrenmanına katıldı.

Özcan, yaptığı açıklamada, "İtalya'dan bu sefer rövanşı alacaklarını görüyorum. Kardeşlerimiz çok iyi çalışmışlar antrenmandan da görüyorum. Çok önemli bir turnuva inşallah İtalya'dan kupayı alıp gelecekler. Biraz önce bir söz verdik, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber arkadaşlarımızı maça çıkartacağız." diye konuştu.

Down sendromlu basketbolcuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile maç yapmayı çok istediklerini vurgulayan Özcan, "Ben de o sözü Cumhurbaşkanımız adına verdim. Kupayı almasalar bile bu maçı yaparız çünkü Cumhurbaşkanımız özel sporculara çok değer veriyor. Kim derdi ki down sendromlular bu gibi uluslararası maçlara çıkacak, eskiden engellilerimizin ne yazık ki kimliklerini dahi çıkartmıyorlardı. Kömürlüklere kilitliyorlardı ama şimdi Allah'a şükürler olsun, toplumun her alanında sporda, sanatta, bütün alanlarda AK Parti ile beraber engelleri aşarak, bütün artı özellikleriyle toplumun içindeler." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin engelli koordinasyon birimi bulunduğunu hatırlatan Özcan, engelli sporcular ve vatandaşlarla onların aileleriyle hep görüştüklerini, spor, sanat ve yaşamsal olarak her zaman destekçileri olduklarını söyledi.

Down sendromlu sporculara baklava ikramında da bulunan Özcan, milli sporcularla hep birlikte yemeğe de katıldı.