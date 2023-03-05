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AK Parti'den maçtaki pankarta çok sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara çok sert tepki gösterdi. Çelik soruşturma açıldığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara çok sert tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında, ''Sporda ve her alanda şiddet ve nefret en güçlü şekilde dışlanmalıdır. Bursa’da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan sporun ruhuna aykırı görseller kabul edilemez. Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

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