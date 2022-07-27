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AK Parti'den konsolosluk saldırısı açıklaması: Bir an evvel yakalanmalı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Türkiye'yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır. Planlı provokasyonlar neticesinde Türkiye'nin hedef gösterilmesi sadece terör odaklarının işine yarar. Kardeş Irak'la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır. Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir."

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