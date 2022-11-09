AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na net cevap: "İmamoğlu'nu yemek isteyen Kılıçdaroğlu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine yönelik hakareti dolayısıyla yargılandığı davaya ilişkin "Kirli bir yapı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır. Biz İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz" cümlelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin soruları cevaplayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine net cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu'nu yedirmeyiz" sözünü değerlendiren Turan, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında kızışan Cumhurbaşkanlığı adaylığına hatırlatarak ilginç bir tespit yaptı.

Turan, "İmamoğlu'nu kim niye yesin, kendi kendini bitiren bir adam. Kaldı ki İmamoğlu'nu yemek isteyen tek kişi varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.