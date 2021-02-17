AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur'' açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı’nı itham etmesi, Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur'' dedi.
Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı’nı itham etmesi, Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 17, 2021
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