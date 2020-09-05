AK Parti'den idam çıkışı!

Özkan "Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Denizli AK Parti Bozkurt ilçesi 7. Olağan Kongresinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam cezası tartışmalarına değindi.

"BUNUN GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Özkan, şunları ifade etti:

"Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız.

Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda. Biz de gereğini en yakın zamanda hayata geçirmek suretiyle yapacak, toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın adalet beklentisine uygun hukuk inşaası üretmeye devam edeceğiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamayla idam cezasını yeniden gündeme getirmişti. Bahçeli, ''MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir'' ifadesini kullanmıştı.