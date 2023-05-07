AK Parti'den Erzurum açıklaması! İmamoğlu'na ilk yanıt!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen etkinlikte gerginlik yaşandı.

İmamoğlu'nun bulunduğu otobüs, Havuzbaşı Meydanı'ndaki program alanına girdiği sırada bir grup tarafından otobüse yabancı cisimler atıldı.

Atılan taşların isabet ettiği 7 kişi yaralanırken yaşananların ardından programını yarıda kesmek zorunda kalan İmamoğlu, İstanbul'a döndü.

Konuyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan geldi. Yavuz, “Partiler, hangi tarih ve saatte miting yapacağını Seçim Kuruluna bildirir” dedi.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mitinglerin nerede yapılabileceğini İlçe Seçim Kurulları belirler ve ilan eder. Partiler, bu yerlerin hangisinde, hangi tarih ve saatte miting yapacağını Seçim Kuruluna bildirir. Bu kuralların hiçbirine uymayacaksın, bir de Bizi/Erzurum'u suçlayacaksın. Hadi ordan” ifadelerini kullandı.