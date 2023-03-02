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AK Parti'den deprem için önerge!

AK Parti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin araştırılması için Meclis'e önerge sundu.

AK Parti, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin araştırılması için Meclis Başkanlığı'na önerge sundu.

Depremin araştırılmasını isteyen diğer siyasi partiler de önerge vermişti. Tüm önergeler birleştirilerek deprem önergesinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması ve Meclis'te Deprem Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor.

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