AK Parti'den anket açıklaması!

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

14 Mayıs seçimleri ve son dönemde Türkiye'nin savunma sanayiindeki atımlarını da değerlendiren Dağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Savunma Sanayi'nde geldiğimiz nokta %80 millilik oranına gelmiş olmamız, vatandaşta bir etki yaratıyor. Mesela yaptığımız yollara bir bahane üretebiliyor, ama Savunma Sanayi'ne bahane üretemiyorlar. Karabağ'da vesaire yapmış olduğumuz etkiler Savunma Sanayi'nin gücünü göstermiş oldu. Bu teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu alandaki başarıda herkesin malumu. Dolayısıyla birileri küçük görmek için bir şeyler söylese de, TEKNOFEST'e katılım belli. Bir kere gerçekten Haluk ve Selçuk Bey rol model oluştu milletimiz. Böyle bir şey yapmaları, bunu yazılımını gerçekleştirmeleri bir rol model oluşturdu. Gerçekten baktığınızda da TEKNOFEST'e katılan yarışmacıların yaşları 17,18. Bir müddet sonra beyin göçü olmayacak bu ülkede. Atatürk Havalimanı'nı Amerika'dan birilerine vermekle olacak iş değil bu.

Anket açıklaması

Sahaya bakacak olursak şu anda 1 Kasım seçimlerinin havasını görüyoruz. Bu sistem 55'e 45, 60'a 40 bitecek bir sistem değil. Bu sistemde bizim söyleyeceğimiz şey şu; AK Parti açık ara birinci. Diğer adayların kaç alacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla ilk tur, ikinci tur arasındaki mesafeyi biz halkımıza yaşatmamamız lazım. Dolayısıyla bunun için çabalıyoruz. O iki haftalık tarihsel süreci kesinlikle yaşamamız gerekiyor. 2023 seçimlerini çok daha sert geçeceğine inanıyorduk. Şuan onu göremiyoruz. Kutuplaşma bu işin doğasında var ama dozajı aşmamak lazım. 2023 seçimlerinde zihinlerde ne kalacak diye bakıyorsanız; FETÖ'nün 15 Mayıs’a bilet aldık açıklaması ve Kandil'in söyledikleri. Burada Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının bu söylenenlere karşı hiçbir şey dediğini göremiyoruz.

İzmir mitingi

Şöyle söyleyebilirim, bu mitingler bu zamana kadar ki mitinglerimizin hepsinde oldu. 2007 en coşkulu mitingdi. Bu 2010 ve 2014 mitinginin benzeriydi. CHP'nin İzmir mitingi de bizden biraz kalabalıktı bunu kabul ediyoruz. Ama bu CHP için İzmir'de normal. Ama bir önceki seçimde Muharrem İnce'nin mitingine baktığımızda ondan 2-2,5 kat daha az olduğunu görüyoruz. Bu da 7'li masanın karmaşıklığının sahaya yansıdığını göstermektedir.