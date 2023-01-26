AK Parti'den Alman dergisine sert tepki: "İlkel bir kara propaganda"

Son sayısını 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile çıkaran dergi haberini "Erdoğan iktidarda kalmak için vicdansızca çatışmaları körüklüyor. Kendi ülkesinde, Suriye'de - ve ayrıca Almanya'da" diye verdi.

Yazıda ayrıca "Putin ve Batı ile pazarlık yapıyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş yürütüyor: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası sahnede büyük oynuyor. Ama içeride iktidar için kıyasıya mücadele etmek zorunda" denildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada Alman dergiye tepki göstererek "Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Doğrudan Türkiye’deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça belirtiyorlar. Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye’deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

The Economıst'in Kapağı Tepki Çekmişti

İngiliz The Economist dergisi de geçtiğimiz haftalarda kapağına Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşımıştı.

Erdoğan'ın kapağında yer aldığı sayıda "Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü - Erdoğan imparatorluğu" ifadesi yer almıştı.

Erdoğan Economıst'e Tepki Göstermişti

The Economist'in kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti.

Erdoğan konuşmasında "Bugün gazeteciler sordu bana, İngiliz The Economist bizimle ilgili yine bir şeyler söylemiş. Dedim ki 'Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek?' Benim milletim belirleyecek. Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım, Ayşe'm, Fatma'm, Hatice'm onlar belirleyecek. George kim, Helga kim? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle... Ama Türkiye böyle. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Ülkemizin yeniden eski Türkiye'nin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz. Evlatlarımızın geleceğini daha şimdiden kaos mimarlığına, kriz tellallığına soyunanların insafına terk edemeyiz." diye konuşmuştu.

ABD'li Washington Post gazetesinde ise 'NATO Erdoğan'ın genişlemeyi ertelemesine izin vermemeli' başlıklı bir yazı yer almıştı.

Analizde Türkiye 'inatçı' olarak tanımlanmış ve Ankara'nın ayrıca 'yanıltıcı' taleplerde bulunduğunu savunulmuştu.