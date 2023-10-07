AK Parti'de yeni MKYK ilk kez toplandı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4'üncü olağanüstü kongresinin ardından yeni MKYK üyeleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

MKYK toplantısı saat 17.00'da başladı. Toplantının ardından AK Parti MKYK'da yeni görev dağılımları belli olacak.

MKYK'da hangi isimler yer aldı?

Yeni MKYK'ye daha önce AK Parti hükümetlerinde bakanlık yapan Ahmet Arslan, Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Nihat Zeybekci ve Fatma Betül Sayan Kaya ile milli yüzücü Umut Arman Sonay, doğal yaşam yayınlarıyla bilinen eğitmen, sporcu Serdar Kılıç, yayıncı, sunucu Hayati İnanç, eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu, iş insanı Erkan Güral, akademisyen Hasan Basri Yalçın ve görme engelli hukukçu Cemal Donat yer aldı.

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana tüm MKYK'lerde yer alan tek isim oldu.

MKYK'de yerini koruyan 26 isim şöyle:

"Ahmet Büyükgümüş, Ali İhsan Yavuz, Belgin Uygur, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Kasım Gülpınar, Menderes Türel, Metin Tarhan, Mustafa Şen, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Sevan Sıvacıoğlu, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Sümeyye Bozkurt, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz."