AK Parti'de "Türkiye Yüzyılı" temalı büyük olağan kongre günü!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Türkiye Yüzyılı temasıyla gerçekleştirilecek 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ne 81 ilden binlerce kişi ve 400 özel konuk davet edildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yurdun dört bir yanından Ankara'ya gelen misafirler salonu doldurmaya başladı. Kongrenin yapılacağı salonun hem içi hem de dışı “Cumhuriyetin Yüz Akı”, “Türkiye’nin Ortak Aklı” pankartları ile donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce salonun dışında kısa bir konuşma yapması, ardından ise kürsüde iç ve dış politikadaki gelişmeler başta olmak üzere yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

AK Parti'nin "A Takımı" belirlenecek

Genel seçimde üç dönem kuralının uygulandığı AK Parti’de, parlamentodaki değişim oranı yüzde 65’i bulmuştu.

Yerel seçimlere de bu doğrultuda dinamik bir kadro ile girmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, blok liste ile yapılacak MKYK’da mevcut milletvekillerinden daha kısıtlı sayıda ismi parti yönetimine alacağı, üç dönemlik olduğu için parlamento dışında kalan bazı isimleri de parti yönetimine taşıyabileceği ifade ediliyor.

Bazı parti yöneticileri, Erdoğan’ın yeni parti vitrininde, “genç, kadın, deneyim” dengesini gözeteceği beklentisini dile getiriyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında hangi başlıklara değinecek?

Kürsüde yaklaşık 1,5 saatlik uzun bir konuşma yapması beklenen Erdoğan'ın dış politika, sınır ötesi operasyonlar, terörle mücadele, yerel seçimler ve ekonomideki son gelişmeler hakkında önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Yerel seçimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yerel seçimlerde izlenecek strateji ve uygulanacak yöntemler hakkında teşkilatlara önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Kongrede, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için start verilecek. Bu kapsamda taslak programlar netlik kazanacak, çalışma grupları oluşturulacak. Seçim İşleri Başkanlığı tarafından MKYK toplantısında sunum yapılacak. Sunumda yerel seçimler için hazırlanın taslak takvim paylaşılacak ve onaya sunulacak.

Erdoğan'ın teşkilatlarına özellikle büyükşehirlerde seçmenle yakın temas stratejisi izlemeleri konusunda uyarılarda bulunması ve AK Parti'nin icraatlerini özellikle genç seçmenlere aktarılması konusunda tavsiyelerde bulunması bekleniyor.

Ayrıca Erdoğan'ın konuşmasının satır aralarında, yerel seçimde aday belirleme noktasında izlenecek yol haritasına dair önemli sinyalleri de vermesi bekleniyor.

Ekonomi başlığı

Seçimlerin ardından ekonomide yeni bir rota belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ekseninde yürütülen yeni adımların olumlu sonuçları hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele ve dar gelirli vatandaşların alım gücüne yönelik önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımların da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret ve emekli zammı konusunda atılacak adımlara dair mesajlar vermesi bekleniyor.

Dış politika

Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliği başta olmak üzere, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yürütülen diplomasi trafiği, Suriye meselesi ve Ermenistan-Azerbaycan gerilimine ilişkin vereceği mesajlar sadece yurt içinde değil, dünya kamuoyunda da geniş yankı bulacak.

Sınır ötesi operasyonlar

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yapılan saldırının ardından TSK'nın sınır ötesindeki operasyonlarını yoğunlaştırdığına değinmesi beklenen Erdoğan'ın, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapması bekleniyor.

Terörle mücadele

Erdoğan'ın yurt içinde, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen suç örgütlerine yönelik operasyonlardan FETÖ ile mücadeleye kadar "terörle mücadele" başlığına konuşmasından önemli bir bölüm ayırması bekleniyor.

Yeni Anayasa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasama yılında koyduğu en önemli hedeflerden biri olan sivil ve özgürlükçü bir anayasa için yapılacak çalışmalara dair önemli detaylar paylaşması bekleniyor.

Azerin - Yücel Arzen düeti

Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de kongrede bir konser verecek. Azerin, “Türkiye Yüzyılı” şarkısını besteleyen İstanbul Milletvekili Yücel Arzen ile birlikte düet yapacak.

Kongreye kimler davet edildi?

Kongreye 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi, 3 cumhurbaşkanı, siyasi partilerden temsilciler, 150 sivil toplum kuruluşu, şehit ve gazi yakınları davet edildi.

Kongreye hangi partiler davet edildi?

Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.